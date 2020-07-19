الطب الوقائي: مصر تمر بمرحلة فارقة في التعامل مع كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن القيادة السياسية ومصر بالكامل كانت تواجه وتجابه فيروس كورونا وليست المنظومة الصحية فقط، مؤكدا على أنه من دواغي الفخر والشرف أن تعلي مصر حق المواطن في المعرفة والمشاركة وإعلاء قيمة المواطنة والحق في التعليم المتميز والحق في الصحة، "لأول مرة بنشوف إن الأدوار في الأزمة كانت للحكومة والمواطنين والمجتمع، ودون جهود المواطنين لن تقدر الدولة على أن تفعل شيء، فالمواطن كان جزءا من حل هذه الأزمة والتغلب على الوباء".

وأضاف عبدالفتاح خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن وزير التربية والتعليم تعمل على إعلاء قيم العقل والعلم والفهم بعيدا عن الحفظ، والشيء الأخير هو الصحة واستثمار الدولة في المواطن، مشيرا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، وتلتها مبادرات صحية كثيرة أخرى.

وشرح عبدالفتاح أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن وجود حالات، ومنذ بداية اكتشاف حالات للالتهاب الرئوي غير معلوم المصدر، حيث أمرت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة عليا أمرت بمتابعة الموقف، ومصر دولة من الدول القليلة التي أدارت التعامل مع هذا الوباء بمنتهى الكفاءة والحرفية وسارت على خط علمي وطبي ولم تحيد عنه أبدا.

وتابع عبدالفتاح أن وزيرة الصحة أمرت بتشكيل اللجنة العلمية المختصة بفيروس كورونا وأشرفت عليها وزيرة الصحة والسكان بنفسها، وقامت بمراجعة بروتوكل العلاج والتعامل مع الحالات وتغييره 4 مرات حتى الآن، مما ساهم في انخفاض عدد الحالات بعدما كنا نسجل 1700 حالة في اليوم وانحصار المرض وقلة نسب العدوى بسبب الوعي المجتمعي وقدرة النظام الصحي ووزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى على الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات وعزلها.

وشدد عبدالفتاح على أن مصر تمر بمرحلة فارقة في التعامل مع الوباء والدليل الواضح أن الحالات تقل بصورة ملحوظة، مؤكدا على أن ضرورة زيادة الوعي المجتمعي للحفاظ على النتائج التي وصلنا لها والوصول لصفر إصابات في اليوم.