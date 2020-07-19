نصائح الصحة لمرضى السكر للوقاية من كورونا.. نظموا مواعيد الطعام والنوم

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة لوقاية مرضى السكر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ معدل السكر يجب أن يكون قريبا للمعدل الطبيعي، والتحليل مرتين أو 3 مرات في اليوم.

وأضافت الوزارة أن يكون لدى مرضى السكر إمدادات كافية من الدواء، سواء الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر، لافتة إلى ضرورة الالتزام بوجود مواعيد منتظمة لتناول الطعام والنوم، فضلا عن غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواصل الدائم مع الفريق الطبي.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87172 حالة، بينها 27868 حالة تعافت، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة أندرويد https://bit.ly/2MHG97Lنسخة آيفون https://apple.co/3gURgYJ.