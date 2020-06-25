"اتصالات النواب" تحذر من خطر "التطبيقات الجنسية".. وتطالب بتعقب مروجيها

تقدم النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عن انتشار تطبيقات جنسية أجنبية لاستقطاب الشباب صغير السن وإدخاله فى علاقات غير مشروعة بدعوى تكوين علاقات عاطفية، مطالباً وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بتعقب المتورطين فى نشر وترويج هذه التطبيقات داخل مصر والتعامل معهم قانونياً بشكل رادع.

وقال «بدوى» لـ«الوطن»، إن عدد الشباب المشترك فى هذه التطبيقات كبير، ويتم الترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وموقعى الفيديوهات «يوتيوب» و«تيك توك»، وهو ما يتطلب التعامل الرادع معها حتى لا تتسبب فى فساد أولادنا، ونشر أمور منافية للآداب فى المجتمع.

وفى سياق آخر، طالب عدد من نواب البرلمان، الأجهزة المعنية بالضبطيات القضائية بمواجهة تجار الأدوية الخاصة بفيروس «كورونا» فى السوق السوداء.

وطالب النائب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الداخلية بشن حملات مكثفة لضبط المتاجرين بأدوية «كورونا» بعد أن تم تخزينها الفترة الماضية للاتجار بها.

وأضاف «العرجاوى»: «نقص بعض أدوية كورونا ورفع المناعة، سببه بعض تجار السوق السوداء الذين يوفرون هذه الأدوية للحالات المصابة بضعف ثمنها»، مشدداً على ضرورة غلق أى صيدلية تتورط فى هذه المخالفات.

لجنة "الصحة" تطالب بضبط تجار السوق السوداء لأدوية "كورونا" وغلق الصيدليات المخالفة

وقالت دكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة إنه لا بد من التصدى للصفحات الطبية التى تستخدم بعض الأدوية غير الموجودة ضمن بروتوكول علاج مصابى كورونا، مشيرة إلى أن قانون نقابة الأطباء يمنع على أى طبيب كتابة بروتوكول علاج دون الكشف على الحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

كما طالبت وزارة الاتصالات بكشف حقيقة قيام بعض المواقع الأجنبية بتقديم استشارات واستفسارات طبية لمرضى فيروس كورونا، واستغلال ذلك لاستقطاب الأطباء للمساهمة فى تقديم هذه الخدمات عن طريق التطبيقات.