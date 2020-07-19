حماية المستهلك: تفعيل خدمات الكول تون والنغمات على خطوتين

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي عن عقد اجتماع لممثلي شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية، وذلك عبر تقنية zoom للاجتماعات الإلكترونية عن بعد في ضوء استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتم الاتفاق فيه على ضرورة قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والإنترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على أنه إذا أبدى المستهلك موافقته للتعاقد عن بعد على تقديم خدمة أو شراء سلعة فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد على موافقته قبل خصم أية رسوم أو مصاريف.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان أمس، أن الجهاز قد سعى إلى التنسيق مع شركات المحمول في ضوء مجهوداته لضبط أسواق التجارة الإكترونية وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، وفي ضوء ورود شكاوى من المواطنين بشأن خصم مبالغ من الرصيد نتيجة اشتراك في خدمات "كول تون، مسابقات، وغيرها" بخلاف الحقيقة، فإن الجهاز قد اتفق مع الشركات الأربعة على ضرورة وجود رسالة أخرى بخلاف الرسالة الترويجية يتم إرسالها للمستهلك بعد اشتراكه بالخدمة للتأكيد على اشتراكه بالعرض وتوضيح المبالغ التي سيتم خصمها من رصيده مقابل ذلك، كما تم الاتفاق على رد مقابل المبالغ والخدمات التي تم خصمها من الرصيد في حالة عدم قيام الشركة بتأكيد طلب الشاكي في الاشتراك من خلال إرسال الرسالة النصية الثانية التي تؤكد ذلك.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركات الأربعة قد أبدت خلال الاجتماع تفاهما وتعاونا كبيرا مع الجهاز والتأكيد على التزامها بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك، كما ناشد المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل لاتعاقد عليها لا سيما وأن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة الكترونية، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.