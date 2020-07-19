القائمة النهائية لـ72 مرشحا محتملا لانتخابات الشيوخ بالإسكندرية

أعلنت لجنة تلقي أوراق الراغبين بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار محمد المشد، اليوم، انتهاء عملية استقبال المرشحين لمجلس الشيوخ في الإسكندرية وذلك بعد تقدم ثلاثة قوائم هي "الوطنية من أجل مصر" و"المصرية.. تحيا مصر" و"الاتحاد"، وقبول أوراق 72 مرشحًا محتملًا.

تتضمن قائمة المرشحين المحتملين، 6 مرشحين من حزب مستقبل وطن، 5 من حزب حماة الوطن، ومرشح واحد من حزب الشعب الجمهوري، 4 مرشحين من حزب النور السلفي، مرشح من حزب الوفد، مرشح من حزب الغد، مرشحين من حزب الإصلاح والنهضة، مرشح من حزب الوفد الجديد، مرشح من حزب الجيل الديمقراطي، مرشح من حزب مصر بلدي، مرشح واحد من حزب مصر القومي، 47 مرشحا مستقلا.

فيما تضمنت 3 قوائم غرب الدلتا مرشحين من 3 محافظات وهم (الإسكندرية، مرسى مطروح والبحيرة).

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خارج البلاد، يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، وفي داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من الشهر نفسه.