رفع رسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة 19 ضعفا

ارتفع رسم التنمية على عقود خطوط المحمول المباعة حديثا من 10 قروش إلى جنيهين، وبدأت شركات المحمول في التحصيل فعليًا.

وأكدت مصادر بشركات المحمول المعاملة في السوق المصرية، لـ"الوطن"، رفع القيمة من 10 قروش إلى جنيهين، ويجرى حاليا البدء في التحصيل وفقا لتعديلات القانون الجديدة الصادرة في 21 يونيو الماضي، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية آنذاك بفرض جنيهين على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، بلغ نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و93.87 مليون في ديسمبر 2018.

كانت شركات المحمول بدأت منذ الجمعة الماضية، تحصيل رسم تنمية موارد الدولة من جميع عملاء المحمول في مصر، والذي ارتفع بقيمة 16 قرشا شهريا و2 جنيه سنويا.