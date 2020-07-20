تراجع الإصابات بكورونا في القليوبية وارتفاع حالات الشفاء

تراجعت نسبة الإصابة بفيروس كورونا في محافظة القليوبية، فيما ارتفعت نسبة الشفاء بين أعداد المصابين بفضل جهود وزارة ومديرية الصحة في تطبيق الإجراءات الوقائية، ما أدى إلى انحصار أعداد المصابين وارتفاع حالات الشفاء في المستشفيات الـ 13 التي أعلنتها وزارة الصحة بالقليوبية، والتي كانت تستقبل حالات الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي، إنه تم خروج 490 حالة من المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس منذ بدء استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وحتى اليوم، كما تم صرف 360 بروتوكول علاج الذي أقرته وزارة الصحة للحالات التي لها عزل منزلى حتى تعافيهم، وبذلك يكون إجمالي المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلى 850 حالة.

وأكد مدير التأمين الصحي ببنها، أن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافى يوميا من 10 إلى 15 حالة ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأعلن الدكتور أحمد سعد خيامي مدير مستشفى قها المركزى ان إجمالي حالات التعافي والخروج من المستشفى بلغ 292 حالة فيما تم تحويل 500 حالة بعد تحسنها وورود العينة الأولى للمسحة سلبية إلى نزل الشباب بناء على طلبهم.

وقال خيامي، إن مستشفى الحجر الصحي في قها تعاقب عليها حتى الآن 9 فرق طبية منذ تخصيص المستشفى في مارس الماضي لاستقبال حالات الإصابة بكورونا.