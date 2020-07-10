ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر فيس بوك واتساب

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة "الإنترنت".. فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة صفحة مسماه (تسريب إمتحانات الثانوية العامة 2020) بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات زعم خلالها قدرته على نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادى.. بالفحص تبين أن المسئول عن الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية).

§ عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها ، وكذا وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الإعلان عن نشره أسئلة وإجابات بعض إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحانات نظير مبالغ مالية متفق عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة بغرض الإستفادة مادياً.

§ كما رصدت الإدارة قيام المسئول عن إدارة مجموعة مسماه (الجروب الرسمى لطلاب الثانوية العامة) بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على نشر أسئلة إمتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادى.. بالفحص تبين أن القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف).

§ عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن بنى سويف تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وكذا وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الإعلان عن نشره أسئلة وإجابات بعض إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحانات نظير مبالغ مالية متفق عليها، وبإستكمال الفحص تبين إدارته لمجموعة وقناة تحت مسمى (ثانوية عامة 2020) عبر تطبيق "تليجرام" يقوم من خلالهما بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحان الثانوية العامة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته على توفير أسئلة وإجابات الثانوية العامة بقصد الإستفادة مادياً.

§ كذلك رصدت الإدارة قيام المسئول عن إدارة مجموعة عبر تطبيق المحادثات "واتساب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء - التاريخ) أثناء إنعقاد اللجان.. بالفحص تبين أن القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا).

§ عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن قنا تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وكذا صور لأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة بمادتى (الفيزياء - التاريخ)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الإمتحانات والإستفادة مادياً.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.