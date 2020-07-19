مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة الاتيكيت

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان دورة أون لاين عن الاتيكيت والبروتوكول، حاضر فيها الدكتورة رؤيات أحمد الخطيب مدرس تكنولوجيا التعليم والتربية المتحفية والمستشار الفني للمتحف الزراعي ومستشار التنمية البشرية.

وقد هدفت الدورة إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع الإداري في جوانب مهارات الاتصال مع الطلاب والقيادات والمرؤوسين واشتمل التدريب على أساليب التعارف وتقديم السيرة الذاتية والكروت الشخصية وطريقة التحية والسلام والجلوس في المؤسسات التعليمية، والتعريف بكيفية اختيار الملابس المناسبة لكل موقف سواء المحاضرات والمؤتمرات واجتماعات مجالس الأقسام والحفلات الطلابية.

كما ألقت الضوء على قواعد تناول الطعام والمشروبات بالإضافة إلى بروتوكول تقديم الهدايا، وأساليب اختيارها والمناسبات الرسمية التي تقدم فيها.