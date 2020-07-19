نائب يطالب بإلزام المجتمع بدفع الزكاة.. و"العبد": لا يجوز

طالب بعض نواب البرلمان بإلزام المواطنين بدفع الزكاة، وقال أحد النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "لماذا لا يُلزم الحاكم المجتمع بدفع الزكاة وتطبق علينا كمسلمين جميعًا؟".

وتسأل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات بعض مواد قانون بيت الزكاة والصدقات، هل يجوز إجبار الذين فُرضت عليهم الزكاة بدفعها، ليرد الدكتور أسامة العبد، رئيس الجنة الدينية قائلا: "مازلنا في مرحلة الاختيار وليس الإجبار، ولا يجبر أحد على دفع الزكاة لأنها علاقة بين العبد وربه".

وقال "العبد": "أموال الزكاة لا ضريبة عليها ولا يوجد إجبار لدفع الزكاة ولا علاقة بذلك بالقانون المعروض، ولا إجبار لدفع الزكاة لأنها علاقة بين العبد وربه وكل أموال الزكاة معفاة من الضرائب، وجرى إضافة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة".