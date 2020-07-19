"طلعت" يتفقد أحوال زيارة قصر البارون

توجه ظهر اليوم الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إلى قصر البارون امبان لتفقد أحوال الزيارة به، والوقوف علي حقيقة ما تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي من طول مدة انتظار بعض الزائرين حتي فتح شباك تذاكر القصر وتعسف أحد الموظفين في التعامل معهم ومنعهم من الدخول وزيارة القصر.

و قد تم عمل مذكرة بالواقعة واحالة الموضوع برمته للتحقيق للوقوف علي حقيقة الامر.

أوضح د. اسامة طلعت ان وزارة السياحة والاثار تقدر جيدا الاقبال الشديد والغير المسبوق الذي يشهده قصر البارون امبان من الزائرين، لذلك تم استمرار تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح القصر والتى كان قد أقرها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار فور افتتاحه للجمهور في أواخر يونيو الماضي، لتكون من الساعة ٩ صباحا وحتي الساعة ٦ مساءا حتي اشعار اخر، مع الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد علي ان الوزارة لن تسمح بزيادة اعداد الزائرين وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الزائرين والعاملين بحيث ستستمر في بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميا كحد أقصى بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، كما أن الحد الأقصى لعدد الزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى٤٥ دقيقة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح قصر البارون إمبان نهاية شهر يونيو الماضي بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة.