خروج 112 متعافيا من كورونا بمستشفيات العزل الصحي في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن خروج 112 متعافيا من فيروس "كورونا المستجد"، من أقسام العزل الصحي عى مستوى مستشفيات الصدر والحميات والمستشفيات العامة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه أعطى توجيهاته العاجلة إلى مدير المستشفيات والإدارات الصحية بالضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة لكافة المرضى والحالات المشتبه إصابتها بفيروس "كوفيد 19" وتوفير كافة الأدوية اللازمة لهم طوال فترة العزل الصحي 14 يوما.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن حالات المتعافيين بلغ إجماليها نحو 3425 متعافيا من الوباء العالمي، مشيرا أن جنود الجيش الأبيض من أطباء وفنيات التمريض مارسوا دورهم البطولي في رعاية وخدمة المرضى على أكمل وجه، مشيرا في رسالتهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة عمليات المديرية للاستقبال وحصر أعداد مصابي فيروس "كوفيد 19" بالعزل الصحي المنزلي وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم خلال الفترة الجارية.