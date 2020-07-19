في 8 محافظات.. قائمة بالفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية

تسلمت مجموعة من الفنادق الجديدة، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، والتي يصل عددها إلى 31 فندقا في 8 محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والقاهرة الجيزة والقليوبية ومطروح والسويس، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ووصل عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى 572 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستعرض "الوطن" أسماء الفنادق الحاصة على الشهادة الصحية حديثا في 8 محافظات، كالتالي:

محافظة البحر الأحمر

- فندق نوبيا.

- فندق البارون بالاس.

- فندق نيمو.

- فندق ريفيرا بلازا ريزورت.

- فندق كاربيان.

- فندق ورلد سومه باي.

محافظة جنوب سيناء

- فندق ريجنسي.

- فندق رويال نعمه باي.

- فندق ريحانة ريزورت.

- فندق شارم برايد.

- فندق مكسيم جاردن.

- فندق ايلاند فيو.

- فندق هيلتون شاركس باي 2.

- فندق قمر سينا.

- فندق شارم ان قمرين.

- فندق بالما دي شرم.

- فندق وسكاروس.

- فندق نعمة ان.

محافظة الأقصر

- فندق هيلتون.

- فندق ابروتيل.

- فندق شادي.

-فندق قديس.

القاهرة الكبرى

- فندق سكرابيه.

- فندق زايد.

- فندق سويس ان.

- فندق رويال داي أكتوبر.

- فندق النبيلة.

- فندق سانتانا.

مطروح والساحل الشمالي

- فندق بلومار.

- فندق أوشن بلو.

- فندق وريفيرا بالاس.

- فندق واحد بالعين السخنة بمحافظة السويس هو فندق مارينا وادي دجلة.