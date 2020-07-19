"حماية المستهلك": اتفقنا مع الشركات على تفعيل الـ"كول تون" بعد إعلام العميل

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك في مصر من أقوى قوانين العالم، حيث تضمن مجال التجارة الخارجية من سلع وخدمات.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن أي اتفاق بين مقدم الخدمة أو السلعة والمستهلك يكون على خطوتين، الأول هو الاتفاق المبدئي، ثم إعلام المستخدم بالخدمة مثلما يحدث في خدمة "كول تون" على الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل الخدمة بعد إعلام المستهلك بتفعيلها والمبلغ الذي سيتم خصمه.

وتابع: "اتفقنا مع كل الشركات على هاتين الخطوتين، حيث سيتم إعادة المبالغ المالية إذا تم خصمها من أي مستخدم حتى لو استمرت الخدمة لأيام، إذا لم تتم هاتان الخطوتان، ونحن منتظرون التأكيد من الشركات، وعندما تبلغنا بجهوزيتها فإن التطبيق سيتم خلال 10 او 15 يومًا".