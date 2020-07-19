لاشين إبراهيم: استبعاد بعض مرشحي الشيوخ لعدم استيفاء المستندات

تواصل محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات، غدا، تلقى الطعون على المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، عقب الإعلان عن القائمة المبدئية، اليوم، التى شملت 912 مرشحاً على القوائم والنظام الفردى.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ"الوطن"، إن "الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بقبول أو استبعاد أى من المرشحين"، موضحاً أن لجان تلقى طلبات طلبات الترشح والبت فيها استبعدت بعض المرشحين الذيم لم تتوافر فيهم شروط الترشح، والبعض الأخر لم يقدم المستندات والأوراق المطلوبة للترشح كاملة خلال فترة تلقى الطلبات المحددة قانونا من 11 وحتى 18 يوليو.

من ناحية أخرى تبحث الهيئة الوطنية مع الجهات المعنية والمختصة، عمل وثيقة تأمين على حياة القضاة والمستشارين المشرفين على الانتخابات، لتغطية كل المخاطر التى قد يتعرّضون لها.وكانت انتخابات مجلس النواب 2014، والانتخابات الرئاسية عام 2018، واستفتاء التعديلات الدستورية 2019، شهدت التأمين على حياة مشرفى الانتخابات بمليون جنيه.

وقال "لاشين"، إنه بات فى حكم المؤكد استبعاد ليبيا، سوريا، اليمن، والصومال من التصويت بالخارج، نظراً لعدم استقرار تلك الدول، مشدّداً على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية، التى من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، 26 يوليو الحالى.