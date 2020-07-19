مصدر: إمدادات معمل تكرير مسطرد بالزيت لم تتأثر بكسر خط شقير
كتب:
مارينا رؤوف
11:01 م | الأحد 19 يوليو 2020
صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول بأن إمدادات الزيت الخام إلى معمل تكرير مسطرد لم تتأثر بسبب الحريق الذي حدث بسبب كسر في أنابيب البترول في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى القادم من شقير إلى مسطرد.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يوجد العديد من الخطوط التي تغذي المعمل والتي بدورها تم تحويل ونقل الزيت الخام من خلالها بدلا من الخط الذي حدثت به المشكلة.
وشهد يوم الثلاثاء الماضي حريق هائل بسبب كسر في خط أنابيب زيت خام علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، والذي تسبب في حريق كبير أدى إلى احتراق عدد من السيارات ومعرض سيارات وإصابة عشرات المواطنين.