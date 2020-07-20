مصدر بتاون جاس: الانتهاء من إصلاح خط الغاز المكسور خلال ساعات قليلة

قال مصدر مسؤول بشركة تاون جاس أنه يجري العمل الآن على اصلاح خط غاز 250 HP 7 بار، وسيتم الانتهاء من إصلاحه خلال ساعات قليلة، موضحا أن قيادات الشركة متواجدة بالمنطقة لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يتم العمل بأسرع وقت، ودون أن يتم قطع الغاز عن المنطقة.

وقالت شركة تاون جاس، أنه حدث كسر في خط غاز 250 HP 7 بار، نتيجة حفر بدون تنسيق لمقاول شركة السعدا بمنطقة محور الزمر.