رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر بتاون جاس: الانتهاء من إصلاح خط الغاز المكسور خلال ساعات قليلة

الشركة: نعمل بكامل طاقتنا لإصلاح العطل

كتب:

مارينا رؤوف
01:53 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
خلال اصلاح خط الغاز

خلال اصلاح خط الغاز

قال مصدر مسؤول بشركة تاون جاس أنه يجري العمل الآن على اصلاح خط غاز 250 HP 7 بار، وسيتم الانتهاء من إصلاحه خلال ساعات قليلة، موضحا أن قيادات الشركة متواجدة بالمنطقة لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يتم العمل بأسرع وقت، ودون أن يتم قطع الغاز عن المنطقة.

وقالت شركة تاون جاس، أنه حدث كسر في خط غاز 250 HP 7 بار، نتيجة حفر بدون تنسيق لمقاول شركة السعدا بمنطقة محور الزمر.

اقرأ المزيد:

بعد كسر ماسورة غاز بالعمرانية.. كيف تتجنب مخاطر التسرب والانفجار؟

تاون جاس: نعمل على إصلاح خط الغاز المكسور.. ومصدر ينفي حدوث انفجار

فيديو وصور.. تفاصيل 25 دقيقة رعب في العمرانية بعد كسر ماسورة غاز

بالفيديو.. اللحظات الأولى لكسر ماسورة غاز في العمرانية

الكهرباء: فصل التيار عن المنطقة المحيطة بكسر ماسورة الغاز بالعمرانية

السيطرة على تسريب الغاز في كسر ماسورة في العمرانية

عاجل.. غلق محابس الغاز لمنع التسريب في كسر ماسورة بالعمرانية

عاجل.. كسر في ماسورة غاز طبيعي بالعمرانية