الناظر عن انخفاض إصابات كورونا: أمر متوقع.. إن شاء الله يختفي في اغسطس

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه كان يتوقع الانخفاض في أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الفترة الحالية منذ مارس الماضي، موضحًا أنه ذكر في مارس أنه في بداية شهر الصيف سينخفض انتشار الفيروس وتقل حدته بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما حدث، "لو خدنا بالنا، الصيف بدأ يوم 21 يونيو، فهتلاقينا من اليوم ده وأعداد الإصابات تنخفض".

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا وانخفاض شراسة الفيروس في الفترة الآنية، "أنا قولت بالفعل كده مبكرًا ومقولتش أن الفيروس هيموت، هو زيه زي ولاد عمه اللي هما الانفلونزا والسارس، ينشطون في الشتاء وتنخفض نسبة انتشارهم أثناء ارتفاع درجات الحرارة".

وعن سؤال الإعلامي، حول "هل تتوقع انتهاء الفيروس كورونا في شهر اغسطس القادم"، فرد قائلًا: " إن شاء الله"، متوقعًا أنه لا يكون هناك موجة قوية وشرسة من الفيروس في فصل الشتاء المقبل، وهذا الأمر يرجع لسبب وجود 5 لقاحات في طريقها للخروج إلى النور.