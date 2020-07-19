في المحافظات فرحة بسهولة الامتحانات.. وتشديدات أمنية لحماية المراقبين بالمنوفية

أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان، اليوم، فى الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والتفاضل والتكامل لشعبة رياضيات، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووسط وجود أمنى حول اللجان، فيما سرت فرحة بين الطلاب بسبب سهولة الامتحانات فى الشعب الثلاث.

وعبر الطلاب فى المنيا عن فرحتهم لسهولة امتحان مادة «التفاضل»، كما أكد طلاب شعبتى العلمى «علوم» والأدبى، أن أسئلة امتحان مادتى علم النفس والجيولوجيا، لم تخرج عن كتاب الوزارة والمناهج المقررة، وقال الطلاب إن الامتحان جاء من كتاب الوزارة وضم مسألتين تطلبتا مزيداً من الوقت ولم تخرج عن كتاب الوزارة، فيما أجرى محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية على عدد من لجان الامتحانات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الجميع بها، وقال إن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب، على حد السواء.

وفى الإسكندرية، أكد الطلاب سهولة الامتحانات فى الشعب الثلاث فى مواد الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وأكدوا أن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة، مقارنة بالأعوام السابقة وفى مستوى الطالب المتوسط، وقالت روان محمود، بلجنة مدرسة الفواطم فى الإسكندرية، شعبة الأدبى، إن الفرحة ليست فقط لسهولة امتحان علم النفس والاجتماع بل لانتهاء امتحانات الثانوية العامة بشعبة الأدبى، وأضافت مريم مجدى، شعبة علمى، أن امتحان الجيولوجيا سهل ولكنه طويل، وكان يحتاج إلى 3 ساعات للإجابة عن كافة الأسئلة ولكن أسئلته سهلة وليست صعبة أو غير مفهومة.

فى القليوبية، تباينت ردود أفعال الطلاب بشأن سهولة الامتحانات فى آخر أيام امتحان طلاب شعبة الأدبى، حيث أكد الطلاب أن امتحان علم النفس جاء فى مستوى الطالب المتوسط بينما أكد آخرون أن الامتحان كان من نوع السهل الممتنع ويحتاج إلى وقت أطول للإجابة، فيما عبر طلاب شعبة «علمى علوم» عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الجيولوجيا باستثناء السؤال الخاص بالرسم ووصفوه بأنه كان صعباً، ولم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان، وكيل وزارة التعليم، أية شكاوى بخصوص الامتحان الذى بدأ بحالة من التوتر بين الطلاب أمام اللجان بعد انتظار دورهم فى الخضوع للكواشف الحرارية والدخول عبر بوابات التعقيم، وقام المراقبون بتنظيم دخولهم فى طوابير منعاً للتكدس.

وأصيبت الطالبة «أميرة حمدى عبدالرحمن» بتعب وإعياء نتيجة هبوط فى الدورة الدموية بلجنة امتحان مدرسة أبوتيج الثانوية التجارية، وجرى استدعاء الإسعاف ونقلها على الفور لتلقى العلاج اللازم، فيما شدد المراقبون الإجراءات الوقائية قبل دخول اللجان بإخضاع الطلاب للكواشف الحرارية وإلزامهم بارتداء الكمامات.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من لجان الثانوية العامة، منها لجنة المدرسة التجارية للبنات والشهيد محمد عاطف التجارية ولجنة مدرسة أحمد عرابى، واطمأن على تيسير أعمال انتقال طلاب الثانوية العامة من مدينة بيلا وقراها عبر الأوتوبيسات التى تم توفيرها لهم وأشاد الطلاب بالتيسيرات المقدمة لهم، ووجود المشرفين المكلفين بمتابعة انتقالهم من التمركزات للجان بمدينة كفر الشيخ، وقال محافظ كفر الشيخ، فى تصريح صحفى إنه تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمحافظة، لاستقبال الشكاوى ورصد أية أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة.

محافظ بنى سويف يتفقد الإجراءات الوقائية أمام اللجان.. ومتابعة دخول الطلاب

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية دخول الطلاب عبر بوابات التعقيم، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمهم ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد وهو 14 طالباً داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن امتحانات الثانوية سارت بشكل منتظم فى آخر يوم للقسم الأدبى مع انتظام حضور المراقبين، مؤكداً أن الامتحان فى متناول الطلاب، وأضاف أن مديرية الأمن شددت من وجودها فى آخر أيام الامتحانات لضمان عدم وجود مشاكل بين الطلاب والمراقبين، مؤكداً أن ذلك الإجراء متبع فى نهاية جميع الامتحانات، خوفاً على حياة المراقبين وأعضاء لجان امتحانات الثانوية.