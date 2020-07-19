وزير التعليم: أياد خارجية كانت تسعى لإفشال منظومة امتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك جهات كثيرة شاركت في إخراج منظومة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بشكل جيد للغاية وهي تستحق الشكر والتقدير، "إحنا من قبل الامتحانات بشهرين ونرى معارضة مقننة لإفشال هذه الامتحانات، وكان فيها أيادي خارجية وداخلية تبعث القلق في نفوس الكثيرين، ولكن الدولة نجحت ككل في عقد الامتحانات بشكل يسير".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه كان هناك تقدير موقف واضح جدا في منظومة الامتحانات، وتم دراسته في مجلس الوزراء، والاستعانة بالجهات السيادية والوزارات، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في تأمين منظومة الامتحانات، "عملت دور كبير جدًا بالتنسيق مع باقي الاجهزة السيادية".

وتابع: "دي منظومة اتصرف عليها أرقام كتيرة جدا، اللي يمتحنوا 680 ألف طالب في الثانوية العامة، ويخدمهم حوالي 400 ألف من الإداريين والمراقبين والموظفين من كل شكل ونوع، وكمان بالتوازي مع التعليم الفني، فيه 770 ألف مسمعناش عنهم حاجة".