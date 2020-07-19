شوقي: مصر قد تكون الوحيدة التي أجرت امتحانات لكل الطلاب في زمن كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كان هناك اجتماع نظمته المنظمة العالمية للاقتصاد والتنمية مع البنك الدولي بالتعاون مع جامعة هارفارد، أثنوا فيه على مصر ثناءًا كبيرًا، وكان عنوان الندوة العالمية "الدروس المستفادة من تجربة مصر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد"، حيث أشادوا بمنظومة التعليم في مصر بالتزامن مع الجائحة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن مصر تُعد من الدول النادرة جدًا أو القليلة جدًا إن لم تكن الوحيدة التي استطاعت إجراء امتحانات لكل الطلاب في جميع الأعمار، واستكملت عامها الدراسي مع تقييم جميع الطلاب سواء طلاب الصف الثالث الابتدائي أو حتى الثالث الثانوي.

وتابع: "علمي علوم وأدبي خلصوا النهاردة، علمي رياضة عندهم أخر امتحان لهم الثلاثاء، وبكده يكون الـ 12 سنة قبل التعليم الجامعي تم تقييم بالكامل، قدمنا فكرة الأبحاث وفكرة الامتحانات من المنزل وفكرة الامتحانات الالكترونية وفكرة الامتحانات في اللجان كل ده اتعمل في السنة دي".