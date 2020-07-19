وزير التعليم: حوافز بمخصصات كبيرة للقائمين على نجاح منظومة الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه تم التعامل مع كل طلاب مصر سواء في الداخل أو الخارج، وتقييمهم واختبارهم بأساليب مختلفة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "كده نقدر نقول مسبناش طالب مصري واحد مقدمناش له الخدمة أو ضاعت عليه السنة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، عن نجاح منظومة الامتحانات، "هي مشيت الحقيقة بشكل جيد جدًا، ربنا كان كريم معانا جدا جدا، صحيح حصل جهد كبير في التحضير بدقة شديدة جدا، وتفاصيل لا تخطر على بال أحد، سواء بقى من عصيان الكترونية وبوابات تعقيم، كل ده كان يتشحن ويروح كل نقطة في مصر على مدار الشهر ونصف اللي فاتوا".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة قدرت جهود المعلمين والإداريين الذين اشتركوا في العملية الامتحاناتية، ووفرت لهم حوافز بمخصصات كبيرة، ومكافآت أيضًا لمديرين ووكلاء المديريات والمسؤولين عن تطوير التكنولوجيا والتابلت، " بقالنا كام سنة بنقول اننا فخورين بالعاملين بالوزارة جدًا، احنا بنشتغل بطريقة منهجية، بس نفسي الناس تثق في قدرة الدولة المصرية".

وتابع: "عدد المشروعات التي تسلمتهم الوزارة من الطلاب وصلوا لـ 15 مليون مشروع، واستلمنهم وصححناهم، وعملنا امتحانات الكترونية للطلاب في المنازل وكان أكبر عدد يتم امتحانه إلكترونيا في العالم، الوزارة اللي تستطيع التعامل مع هذا العدد من الطلاب وكل واحد على حدة يبقى فيه قدرة كبيرة لديها على العمل بالشكل ده، نفسي ميتكررش بقى الشك في قدرات الوزارة، ونكافئ كل الناس اللي ذكرتهم، دول جيوش".