وزير التعليم: سنبدأ في إنشاء مكتبات ودروس إلكترونية لكل الأعمار

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على ضرورة توافر محتوي رقمي الأيام المقبلة للطلاب خلال الفترة التي سيتلقون فيها التعليم عن بعد، موضحا: "لازم يبقى عند الطلاب أدوات للوصول إلى هذا المحتوى، ونفكر في عمل مكتبات ودروس إلكترونية ونعمل كتب تفاعلية"، مؤكدا أن هناك جهدا هائلا تعمل الوزارة عليه في الأيام الحالية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة لن تكون هناك إجازة في الوزارة، ولكن سيتم العمل على بناء كتب تفاعلية ومكتبات إلكترونية لكل السنوات والأعمار، "دي حاجة مهتمين بيها جدًا، وجت لنا تكليف نعمل ده لكل السنوات".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستقوم بهذا الأمر، من أجل أن يكون لمصر مكتبة إلكترونية تستطيع استخدامها في السنوات القادمة، فهناك إنجازات كثيرة تحدث استعدادًا للعام الدراسي الجديد.