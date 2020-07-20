بعد كسر ماسورة غاز بالعمرانية.. كيف تتجنب مخاطر التسرب والانفجار؟

تتسبب حوادث انفجار مواسير وأسطوانات الغاز في حدوث حرائق كبيرة، ما قد يؤدي إلى كوارث وخسائر بشرية ومادية ضخمة، وكان أخرهم كسر ماسورة غاز بمنطقة العمرانية بالجيزة، والذي تم السيطرة عليه، بنطاق ترعة الزمر بحي العمرانية، وتم إغلاق المحابس لإيقاف التسريب وجار تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال بتواجد ميداني لقيادات محافظة الجيزة وقوات الحماية المدنية.

وتستعرض "الوطن" كيفية تجنب حدوث انفجار في أسطوانات ومواسير الغاز، وكيفية التعامل مع الموقف حال حدوثه.

خطوات تجنب مخاطر تسريب الغاز

بعد انتهاء الشركة من تركيب وصلات الغاز للمنازل، تقدم تعليمات وتوجيهات للأهالي لتجنب خطر حدوث انفجار أو تسرب غاز يجب اتباعها:

- حال إجراء صيانة في وصلات السخانات أو البوتاجازات يجب الاستعانة بالعاملين في الشركة لفك وتركيب الأجهزة، وعدم تحريك الوصلات.

- عدم الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للتعامل مع وصلات الغاز.

- التأكد من سلامة الأجهزة والتهوية الجيدة للمكان المحيط بها.

- التعامل مع البوتاجاز بحذر عند الاستخدام حتى لا يتسرب الغاز من خلاله.

- عدم اقتراب المواد الخشبية والأقمشة من البوتاجاز في أثناء استخدامه.

- عدم إشعال أي من مصادر النيران حال الشعور بتسرب في الغاز.

إجراءات يجب اتباعها حال انفجار أسطوانة أو ماسورة غاز

- الإسراع في إغلاق مصدر الغاز الرئيسي إذا كان الانفجار ناتجا عن ماسورة غاز.

- إخلاء المكان المحيط بالانفجار.

- الاتصال برقم الطوارئ 129.