الأحزاب تبدأ دعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات "الشيوخ"

تستعد الأحزاب المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها فى أغسطس المقبل، للتحرك فى الدوائر الانتخابية لدعم مرشحيها، بتدشين غرف عمليات وعرض البرامج عبر وسائل التواصل، وسيجرى التصويت للمصريين فى الخارج يومى 9 و10 أغسطس، وفى الداخل يومى 11 و12 من الشهر ذاته.

تحركات فى الدوائر الانتخابية وعبر "السوشيال ميديا" لدعوة المواطنين إلى ضرورة التمثيل الانتخابي

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه «جرى تفعيل غرفة عمليات الحزب لمتابعة سير العملية الانتخابية فى التنسيق بين مرشحى الحزب، سواء فى القائمة أو الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية»، مؤكداً أن لجانه بالمحافظات تستعد للتواصل مع الشارع بهدف توعية الناخبين بضرورة استخدام الحق الدستورى والمشاركة بكثافة فى الانتخابات باعتبارها واجباً وطنياً.

"الوفد" يدشن غرف عمليات بالمحافظات

وأضاف «أبوشقة» لـ«الوطن»، أن «الحزب سيشكل غرف عمليات فى المحافظات تعمل بالتنسيق مع الغرفة المركزية لتقديم كل الدعم لمرشحيه بعرض البرامج الانتخابية والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات»، وتابع أنه بالتزامن مع خوض الانتخابات بدأ فى التجهيز لاقتراع مجلس النواب، وتم تكليف رؤساء لجان المحافظات بإعداد أسماء مرشحين من الشباب والمرأة على العضوية، سواء على نظام القائمة أو الفردى، خلال مدة أقصاها 8 أغسطس.

وأشار رئيس الحزب إلى أن فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب، يتابع مع لجان المحافظات إعداد قوائم المرشحين لمجلس النواب، ويعد تقريراً أسبوعياً حول هذا الأمر لرئيس الحزب».

وقال خالد العوامى، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، إن «الحزب لديه غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات الشيوخ والتعامل مع أى مستجدات قد تحدث خاصة بالعملية الانتخابية، فضلاً عن الاجتماعات المستمرة للتنسيق مع المرشحين فيما يخص التحرك فى الشارع».

"الحركة الوطنية" يتجه لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى

وأضاف «العوامى»، لـ«الوطن»، أن «اللجنة الإعلامية بالحزب ستعمل على عرض برامج المرشحين الانتخابية وإبرازها للناخبين، باستخدام وسائل التواصل، بجانب التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة»، مؤكداً أن التركيز على التواصل مع الناخبين عبر السوشيال ميديا، خاصة فى ظروف انتشار «كورونا»، وللالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، موضحاً أنه سيحد من فكرة الفعاليات التقليدية من مؤتمرات وندوات ولقاءات انتخابية.

وأشار إلى أن أمانات المحافظات تتحرك فى الشارع لدعم مرشحى الحزب، وحشد الناخبين للمشاركة بكثافة، وتوعيتهم بضرورة التباعد الاجتماعى واستخدام أدوات الوقاية من كورونا عند النزول للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.

وأكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن «الحزب سيبدأ فى عقد اجتماعات مع أمانات المحافظات التى بها مرشحون لاستعراض خطة كل أمانة الخاصة بالعملية الانتخابية لبدء العمل على تنفيذها»، موضحاً أن التحرك فى الشارع سيكون بالمرشحين بشكل فردى فى الدوائر الانتخابية، وسيكون الأمر مقتصراً على الزيارات للمنازل، نظراً لظروف انتشار الجائحة، والالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس.

"المؤتمر" يكتفى بزيارات مرشحيه للمنازل

وأضاف «صميدة»، لـ«الوطن»، أن «أمانات الحزب تحشد للعملية الانتخابية باستخدام وسائل التواصل بشكل مكثف لتوعية الناخبين بضرورة استخدام حقهم الدستورى والمشاركة، وحثهم على التباعد الاجتماعى»، وتابع أن «الحزب دفع بـ22 مرشحاً على المقاعد الفردية فى 14 محافظة بجانب 4 مرشحين فى القائمة الوطنية الموحدة»، مشيراً إلى أن خطة الدعاية ستكون وفق إمكانيات كل مرشح فى الدائرة التى يخوض عنها الانتخابات.

وأكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن «أعضاء وقيادات الحزب بدأوا فى حملات توعية مكثفة للناخبين بالمحافظات، وحثهم على النزول والمشاركة بكثافة فى الانتخابات، وأنه يؤيد القائمة الوطنية رغم عدم مشاركته بأى مرشحين فيها»، مضيفاً أن الحزب هدفه الأساسى هو خروج الانتخابات بصورة تليق بالدولة، مع الحرص على عدم شق الصف الحزبى، مشيراً إلى أنه وجّه جميع أمانات الحزب فى المحافظات بالعمل على دعم القائمة الوطنية وحشد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات.

وتابع «موسى» أن «الحزب لديه خطة سيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة بعقد ندوات تثقيفية للمواطنين عن الانتخابات، وأهمية المشاركة السياسية ودعم الدولة فى ظل التحديات التى تواجهها خلال الفترة الحالية»، موضحاً أن الحزب حريص على التعاون مع كل الأحزاب الوطنية، ويبدأ الاستعداد من الآن للمشاركة بقوة فى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية بالتنسيق مع أحزاب الحوار الوطنى والقائمة الوطنية التى ما زال الحزب مشاركاً فيها رغم عدم خوضه انتخابات مجلس الشيوخ.

وانتهت لجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات من عملية تلقى أوراق المرشحين، أمس الأول، وقررت محكمة الزقازيق الابتدائية استبعاد 21 مرشحاً محتملاً لمجلس الشيوخ لعدم استيفاء الأوراق المقدمة، كما قررت المحكمة قبول أوراق 43 مرشحاً على المقاعد الفردية، إضافة إلى مرشحى مقاعد القائمة لمنطقة شرق الدلتا التى تحمل اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر»، فيما قررت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية برئاسة المستشار أشرف عمران فتح باب تلقى الطعون على المرشحين وحددت أيام الأربعاء والخميس والجمعة لنظر الطعون.

وأعلنت لجنة تلقى طلبات مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية الكشوف المبدئية للمرشحين على 6 مقاعد فردية بالمحافظة، والتى ضمت 64 مرشحاً، بينهم 10 سيدات، و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية الذى يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشحاً لحزب الشعب الجمهورى، كما استقبلت اللجنة أوراق مرشحين لأحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد والمواطنة والمصرى الديمقراطى والمؤتمر، وعدد من لواءات الشرطة والجيش السابقين، وعضوى مجلس شورى وشعب سابقين.

وفى الإسكندرية انتهت اللجنة من تلقى أوراق المرشحين برئاسة المستشار محمد المشد، وأعلنت عن ثلاث قوائم هى «الوطنية من أجل مصر، تحيا مصر، الاتحاد»، وقبول أوراق 72 مرشحاً محتملاً، حيث تم استقبال 16 مرشحاً محتملاً تقدموا أمس الأول بأوراقهم، وتضمنت قائمة المرشحين المستقلين 6 مرشحين من حزب مستقبل وطن، و5 مرشحين من حزب حماة الوطن، ومرشح واحد من حزب الشعب الجمهورى، و4 مرشحين من حزب النور، ومرشح من حزب الوفد، ومرشح من حزب الغد، ومرشحين من حزب الإصلاح والنهضة، ومرشح من حزب الجيل، ومرشح من حزب مصر بلدى، ومرشح من حزب مصر القومى، و47 مرشحاً مستقلاً.