صندوق النقد: العالم أصبح يملك خبرة في أزمة كورونا حال ظهور موجة جديدة

تحدثت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، حول التأثيرات التي ستظهر في العالم حال وجود موجة أخرى من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وفقاً لتوقعات علماء وخبراء منظمة الصحة العالمية ومدى تأثير ذلك على طريق تعافي الاقتصاد العالمي، وذلك خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت "جورجيفا": "الآن لدينا فهم أفضل لما يفعله هذا الفيروس وكيفية حماية أنفسنا منه، العالم في الشهور الاولي من عمر الفيروس في فبراير ومارس عندما تفشى الوباء لم نكن نعلم سيكون فظيعا حول العالم ولكننا نعرف الآن".

وتابعت: "هذا يعني أنه لو كانت هناك موجة ثانية- وهو محتمل- نحن الآن مستعدون أكثر للعمل على تقييد الحركة ولدينا إجراءات أكثر أمانا في حياتنا اليومية"