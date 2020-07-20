"التأمين الصحي" توقف العمل بنموذج 105 وتعتبره مجرد توصية طبية

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عودة الكشف الطبي الابتدائي بجميع الجان الطبية العامة والاستثنائية بنفس المعدلات الطبيعية، عن طريق الخط الساخن 19806، مع استمرار تفعيل التكرار الإداري لإجازات الأمراض المزمنة، عن طريق اللجان الطبية فقط.

كما وافقت الهيئة على قبول ملفات العجز المرضي والإصابي في حدود 50% من طاقتها حتى نهاية شهر أغسطس 2020، وعودة عمل لجان التظلمات بالإدارات العامة للجان الطبية بالفروع لطبيعتها.

وقررت هيئة التأمين الصحي إيقاف العمل بنموذج 105 واعتباره مجرد توصية طبية يؤخذ أو لا يؤخذ بها، مع عودة عمل اللجان الطبية في مواعيدها.

وذكرت وزارة الصحة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة، بينها 28380 حالة تعافت، 4302 حالة وفاة.