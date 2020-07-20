انتهاء معاينة 500 مبنى ومنشأة مخالفة بجنوب سيناء تمهيدا للتصالح

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من معاينة جميع المباني والمنشآت المخالفة والتي جرى تقديم طلبات للتصالح في مخالفاتها طبقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقال إن المكاتب الاستشارية التي قدمت إلى المحافظة بالتنسيق مع نقابة المهندسين بالقاهرة قامت بمعاينة أكثر من 500 مبنى ومنشأة مخالفة على مستوى جميع المدن.

وحصلت الطور على نصيب الأسد حيث جرى معاينة قرابة 350 حالة بها، يليها شرم الشيخ 75 حالة ثم رأس سدر وأبورديس ودخل ونويبع وطابا.

وأضاف أن المواطنين سارعوا بالتوجه إلى اللجان الفنية والمكاتب الاستشارية في مجالس المدن والقيام بدفع الرسوم المقررة من أجل الحصول على شهادة الاستشاري التي تفيد بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية وهي إحدى الشروط المطلوبة للتصالح.

وقدم المحافظ الشكر للواء مهندس هشام أبو سنة، نقيب المهندسين الذي قام بترشيح مكاتب استشارية ذات خبرة ومصداقية تقدم الخدمة للمواطن في مكانة بأسعار تناسب المواطن السيناوي.