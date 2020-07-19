ما بين مؤيد ومطالب بالبديل.. الإبراشي يناقش ملف "مخالفات البناء"

فتح الإعلامي وائل الإبراشي، ملف العقارات والمباني المخالفة، في ظل إجراءات الحكومة الصارمة بإزالة أي تعديات على أراضي الدولة بمختلف المحافظات، فضلًا عن وضع أطر محددة للتصالح مع مخالفات البناء ومن لم يقدم على ذلك التصالح يُعرض العقار الذي قام ببنائه للإزالة، وذلك خلال تقديم برنامجه "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

واستضاف الإبراشي، نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، الذي ذكر أن كل برج تم بناؤه بشكل مخالف كان بعلم من المسؤولين بالمحليات، متسائلًا: "هل المسؤولين في المحليات متورطين في هذا الأمر؟ وإن كانوا ليسوا متورطين لماذا لم يتدخل المحليات لوقف البناء قبل استكماله"، مشددًا على ضرورة محاسبة الفاسد الموجود بالمحليات قبل محاسبة المخالف الذي قام ببناء العقار.

نقيب الفلاحين يُطالب بهدم فساد المحليات قبل إزالة أي عقار مخالف

وأوضح "أبو صدام"، أنه كان من الواجب هدم المسؤول عن الفساد بالمحليات قبل هدم المبنى كون المسؤول هو من سمح بذلك، مؤكدًا أنه كنقيب للفلاحين يرفض رفضًا باتًا البناء على أي أرض زراعية حتى لو قيراط واحد، ولكن هناك أرض بور وصخرية لا تصلح للزراعة، وبالتالي يجب استغلالها في البناء سواء عقارات أو شركات ومصانع وغيرها، "لماذا لا نستفيد من المباني المخالفة بدلا من الإزالة؟".

وأشار إلى أنه لا يجب أن يكون هناك ترزية قوانين في مصر، فحال توقيع عقوبات على مخالفي البناء سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها فعلينا اجتثاث الفساد من جذورة بمحاسبة المسؤولين في المحليات، "الرئيس عاوز يبنى الدولة مش يهدم الدولة، الأبراج التى سيتم هدمها أو إزالتها أرضها لن تكون قابلة للزراعة مرة أخرى ولابد أن يكون الهدم لهدف".

رئيس مدينة جرجا يكشف تفاصيل إزالة البرج الشهير المخالف اليوم

من ناحية أخرى، أكد المهندس علي أبو عقيل، رئيس مدينة جرجا، في محافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من إزالة البرج المخالف بعد تكليف كلية هندسة جامعة سوهاج بوضع دراسة علمية لإزالته، موضحًا أنه عقب إزالته اتهمه البعض أصحاب المصالح في عدم الإزالة أن البرج كان به مبالغ مالية ومنقولات، مستنكرًا: "أصبحنا متهمين بالسرقة وتم التحقيق معنا فى النيابة العامة".

وأضاف "أبو عقيل"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنه وقت هدم المبنى لم يكن به أي مواطن، ولكن بعد ذلك فوجئ بوجود 4 بلاغات من أشخاص مستأجرين اتهموا فيه رئيس المدينة بأن البرج كان ما زال به أموال ومنقولات خاصة بهم، "ولسه فيه بلاغات تانية والبلاغات الأربعة معاهم عقود إيجار الله أعلم بصحتها وصدقها".

وأشار رئيس مدينة جرجا، إلى أن الشقق لم يكن بها أي شيء، وهذا ما أثبتته اللجنة التي قامت بتشميع البرج قبل الإزالة، نافيًا في الوقت ذاته ما تداوله البعض بشأن حصول مالكى البرج المخالف، على حكم من مجلس الدولة بإيقاف عملية الهدم، حيث لم يصدر أى أحكام قضائية بوقف هدم البرج كما أدعى أصحابها.

"فلاحين الإسكندرية": قانون مخالفات البناء أغفل النمو السكاني.. فين البديل

فيما أكد المهندس محمد خير، المتحدث الإعلامي لنقيب الفلاحين بالإسكندرية، أن الفلاحين دائما ما يقفون مع الدولة في كافة القرارات التي تتخذها، ولكن في نفس الوقت يرى أن قانون المصالحات مع مخالفات البناء غفل أن الفلاحين يمتلكون الأراضي الزراعية منذ 60 عامًا، وغفل عن النمو السكاني وأهمية بناء وحدات سكنية لاستيعاب عدد كبير من المواطنين.

وأوضح "خير"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن كل فلاح مصري يعتبر أن الأراضي الزراعية مصدر دخله الوحيد، كما أن الفلاحين أكثر المواطنين دفعًا للضرائب، وهم لا يقوموا بالبناء على الأراضي بهدف المتاجرة بل من اجل حل مشكلات عديدة، "الفلاح مهدور حقة، ماذا يأخذ من الدولة، وماذا يتلقى من خدمات؟ نيجي بقى وقت ما نبني حته بيت يقولوا تعملوا مصالحة وتدفعوا فلوس!".

وأشار المتحدث الإعلامي لنقيب الفلاحين بالإسكندرية، إلى أن فئة الفلاحين أكثر احترامًا للقانونين في مصر، ولا توجد أي أرض في قرى الإسكندرية تصلح للبناء عليها إلا تلك الأرض التي تم البناء عليها، "نحن مع الدولة أولا وأخيرا ولكن على الدولة أن توفر البديل".

الجندي: السيسي يضحي بشعبيته من أجل استئصال أورام خبيثة بالمجتمع

وعارضه في الرأي صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقًا، الذي أوضح أنه يجب على كل من خالف وقام بالبناء على أرض مخالفة أن يلجأ للجنة التصالح ويقوم بدفع تكاليف التصالح حتى لا يتعرض العقار للإزالة، "كل من يخالف يدفع لأننا أمام حكومة تحاول صياغة الحياة المصرية من جديد، ومن قام بعمل غير قانونى يعلم أنه غير قانونى وكلنا نستخدم فرض الأمر الواقع".

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، متحدثًا عن مخالفي البناء، "نحن الفاسدون والمفسدون، والرئيس عبد الفتاح السيسي بجراحات عاجلة لاستئصال الأمراض ويضحى بشعبيته"، متسائلًا: "لماذا يدافعون البعض عن مخالفات البناء وعن أصحابها، لماذا لا نسألهم عن سبب تآكل الأراضي الزارعية"، مطالبًا بإزالة كل المخالفات من زرائب مواشي أو أي شيء، كون الأراضي الزراعية للزراعة فقط.