مدير إعلام القليوبية: 3 يوليو يوم استثنائي في تاريخ مصر

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن 3 يوليو 2013، يوم استثنائي في تاريخ الوطن، حيث شهد حصاد ثورة 30 يونيو 2013 بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وإعلان خارطة طريق للمستقبل لإنقاذ مصر، بعد عام من حكم جماعة الإخوان الارهابية، شهد الاعتداء على هوية مصر ودورها ومكانتها وسيادتها، عام من الفشل فى إدارة البلاد، وتهديد أمن واستقرار الوطن.

وأضاف "عرفة" في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة، إنه فى الثالث من يوليو عام 2013، كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة، حيث الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان، مرددين شعار "يسقط حكم المرشد" لعلمهم أن القرارات التى كان يتخذها مرسي خلال حكمه كانت من مكتب الإرشاد.

وقال، "بعد أن ألقى المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها بيان 3 يوليو 2013 احتفل المصريون في ميداني التحرير والاتحادية، إلى جانب مختلف محافظات مصر، وعمت الأفراح في الشوارع بعد أن سقط حكم الإخوان".

وطالب الدكتور رمضان عرفة، باستثمار هذه المناسبة الخالدة في تجديد التفويض والدعم للقيادة السياسية والقوات المسلحة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحافظ على أمن مصر القومي.