محامي منار "فتاة التيك توك" يتقدم باستئناف على قرار تجديد حبسها

قال هاني بسيوني محامي منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، وأسرتها إنه تقدم بطلب لنيابة مركز كفر شكر في واقعة اتهامها من قبل شخص يدعى أحمد كمال بتبديد 100 ألف جنيه، وقدم إيصال أمانة لجهات التحقيقات واتهمها بخيانة الأمانة؛ لبحث ظروف وملابسات صدور الإيصال وعما إذا كان هناك علاقات مالية أو تجارية بين موكلته وبين صاحب الإيصال ونوع هذه العلاقة.

وأضاف أنه طلب من النيابة التكليف بإجراء التحريات من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن؛ لكشف النقاب عن ظروف إصدار هذا الإيصال، مشيرا إلى أن البلاغ تقدم به محامي يدعى مينا، وقدم صورة ضوئية فقط من الإيصال.

وأوضح في طلبه للنيابة، أنه دفع بكيدية البلاغ، مؤكدا أنه ليس هناك منطقية في صدوره أو الاتهامات الموجهة إلى موكلته بشأن التبديد وخيانة الأمانة، وأنه يأتي ضمن سلسلة من محاولات تشويه موكلته وتصفية الخلافات معها من قبل أشخاص آخرين.