"عربية النواب": مباحثات مصر واليمن أكدت الدور التاريخي للقاهرة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع نظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، أكدت الدور والمواقف التاريخية للقاهرة والثوابت المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه الأشقاء باليمن.

وأشاد أباظة بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تقدم كل الدعم والمساندة لأشقائها فى اليمن وأن مصر ترفض أى نوع من التدخلات الإقليمية للدول غير العربية فى اليمن، لأن ذلك يزعزع استقرار البلاد، إضافة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرارو وحدة وسلامة اليمن.

كما أشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك ما يقرب من مليون يمنى تستضيفهم مصر وأنه مع دخول اليمن للتعافى وإعادة الإعمار سيكون للشركات المصرية دور كبير فى إعادة إعمار اليمن.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن تأكيد رئيس الوزراء اليمنى أن مصر دائما حاضرة فى وجدان كل يمني وأن قيادة البلدين لديهما رؤية واضحة ومحددة حول القضايا التى تهدد الأمن القومى إنما هو تقدير كبير لدور مصر تجاه القضية اليمنية وحرصها على عودة الأمن والاستقرار داخل اليمن ومنع التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية لليمن خاصة بعد تقديم رئيس وزراء اليمن الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى على التسهيلات التي تقدم لليمنين في مصر وتأكيده الواضح بأن مصر حاضرة بقوة فى اليمن وأن العلاقات اليمنية المصرية لها وضع خاص ومصر حاضرة فى اليمن وفى وجدان كل يمنى وفى كل وقت.