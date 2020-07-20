ضبط مواد خام منتهية الصلاحية داخل مصنع ألبان بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط مصنع منتجات ألبان بداخله مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تدخل في عمليات التصنيع بمركز ديرب نجم، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، أنه تم شن حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وبالاشتراك مع إدارة تموين ديرب نجم برئاسة محمد المرشدي مدير عام الإدارة، وضبط عدة مخالفات وتحرير المحضر رقم 1635 لسنة 2020، جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب المصنع (و.م.س.ا) لحيازته مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تدخل في عملية تصنيع منتجات الألبان.

وأضافت أنه تم التحفظ على ملح مجهول المصدر بالإضافة إلى (4 شكائر زنة الواحدة 25 كيلوجرام لبن بودرة منزوع الدسم – 3 شكائر و25 كيلوجرام حليب مجفف مصنوع من لبن بقري بإجمالي 75 كيلو جرام - كيس 5 كيلو مكسبات طعم جبنه رومي – جركن ٥ كيلوجرام مضاد رغوة مائي يستخدم في تصنيع الجبن الأبيض منتهي الصلاحية ومجهول المصدر) وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة.