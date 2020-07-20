إحالة منار "فتاة التيك توك إلى المحاكمة العاجلة في طنطا

قرر المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها إحالة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" في بنها لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية في طنطا.

وحددت المحكمة جلسة، الأربعاء المقبل 22 يوليو، لنظر القضية حيث احيلت المتهمة للمحكمة بتهم التحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي حملت رقم 2331 إداري كفر شكر المقيدة برقم 12 جنح اقتصادية كفر شكر.

وفي السياق ذاته، تعرض أسرة منار "والدها وشقيقها وشقيقتها"، على قاضي المعارضات في محكمة كفر شكر الجزئية، غدا، للنظر في أمر تجديد حبسهم للمرة الثانية في واقعة التعدي على السلطات خلال جلسة تجديد حبس منار الأولى، والتي شهدت مشاجرات بين الأسرة وضابط الحراسة والقوة المكلفة بتأمينها، حيث تحرر محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة بحبسهم فيما تقدمت والدة المتهمة بعدد من البرقيات والفاكسات لجهات متعددة بخصوص محضر الأسرة، وأن مديرية الأمن قررت انتداب الضابط الطرف الثاني في الواقعة من المباحث للطرق والمنافذ.