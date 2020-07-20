مستشفيات المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، والتأكيد على انتظام حضور الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة بكافة المستشفيات، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.

من جانبه، أكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية، منع جميع الراحات للفرق الطبية وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات قبل وأثناء فترة عيد الأضحى، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المستشفيات، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، فضلًا عن إعداد غرفة عمليات لهيئة الإسعاف والرعاية الحرجة والعاجلة تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار "حفناوي" إلى توافر كميات كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته، وتواجد أطقم الأطباء "النوبتجية" بالأقسام الحرجة، وكذلك وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة (أشعة، ومعمل، وبنك الدم) طوال أيام العيد.

وأعد قطاع الطب الوقائي خطة وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين وشرطة المرافق بالمحافظة، لشم حملات موسعة للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتفتيش علي المحال التجارية والغذائية لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات علي السلخانات ومجازر اللحوم، للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.