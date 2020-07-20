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ارتفاع الإصابات بكورونا بين الأطقم الطبية في المنوفية لـ 363

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إبراهيم الديهي
12:22 م | الإثنين 20 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في محافظة المنوفية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد بلغت 363 إصابة، مقسمين إلى أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وعلاج طبيعي وتمريض وفنيين وفئات معاونة. 

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن معز حالات الإصابة بين الأطقم الطبية كانت تخضع للعزل المنزلي تحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية وفق تعليمات وزارة الصحة. 

وتابع أن محافظة المنوفية سجلت حالتي وفاة لأطباء استشاريين أحدهما طبيب حر، كما توفي طالب بكلية طب الأسنان، مؤكدا أن الأطباء يقدمون ملحمة عظيمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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