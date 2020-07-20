"يومان حضور للثانوي".. كيف يرى خبراء التعليم خطة العام الدراسي الجديد؟

ملامح مختلفة للعام الدراسي الجديد، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، كشفها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات تلفزيونية، أكد خلالها التعامل مع كل مرحلة عمرية بما يناسبها، على أن تلجأ الوزارة إلى نموذج من التعليم المدمج، الذي يقوم على أن يكون جزء من العملية التعليمية في المدرسة، والجزء الآخر بنظام التعلم عن بعد.

بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال، سيكون الحضور إلى المدارس يوميًا، أما عن طلاب المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاث، سيحضرون إلى المدرسة بعض الأيام في حين يستكملوا العملية التعليمية باقي الأيام من البيت، وأشار الوزير إلى أن طلاب المرحلة الثانوية، من الممكن أن تكون نسبة حضورهم في المدارس يومان في الأسبوع.

الفكرة من وجهة نظر خبراء التعليم صائبة ومجدية، في ظل استمرار وجود فيروس كورونا، وبحسب قول الدكتور طارق مسعد، مدير مركز مصادر التعلم والإبداع التربوي بإدارة شرق الإسكندرية عن المقترح الجديد، فإن الفئة العمرية لطالب الابتدائي والإعدادي تحتاج إلى تعامل مباشر ومتابعة مستمرة من المعلم وجها لوجه بشكل أكبر باعتبارهم في مرحلة التأسيس ولذلك من الأفضل تخصيص أيام أكثر للنزول إلى المدرسة.

وتابع مسعد في تصريحات لـ"الوطن"، أن طالب المرحلة الثانوية يستطيع أن يتعلم عن بعد، لكن لاغنى عن المتابعة داخل الفصل والتعامل المباشر ويومان في الأسبوع، كفيلان بتحقيق الهدف والغاية.

السلماوي: الطالب في مرحلة الابتدائي يحتاج متابعة مباشرة من معلم الفصل

ولفت مدير مركز مصادر التعلم والإبداع بالإسكندرية، إلى أن ذلك النظام، ربما يأتي على حساب الأنشطة المدرسية التي يجد الطالب فيها المتعة، وتجديد النشاط وعلى المدرسة مراعاة ذلك خلال أيام الحضور، لكون الرياضة مهمة لتجديد النشاط البدني والذهني.

وأيده في الرأي الدكتور إيهاب السلماوي، الخبير التربوي الدولي، بقوله أن الأعمار الصغيرة تحتاج إلى تعويد على المدرسة والمعلم وتحتاج إلى متابعة مستمرة من من معلم الفصل ولذلك من الصائب تخصيص أيام الحضور لتلك المرحلة أكثر من أيام التعليم عن بعد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابع السلماوي في تصريح لـ"الوطن"، أن الفئة العمرية الأكبر في الإعدادي والثانوي لديهم خبرة كافية في التعامل مع وسائل التكنولوجيا، ويتمكن الطالب من التعامل مع برامج التعلم عن بعد على عكس الطالب في الابتدائي، ولكن المرحلة الثانوية أيضا تحتاج إلى متابعة من المعلم، ولذلك يجب على معلم الفصل تحقيق تلك المعادلة.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن الصورة النهائية للعام الدراسي لم يتبلور بعد بالكامل، مؤكدًا أنه في جميع الأحوال فالوزارة مهتمة جدًا، بأن يتم الالتزام بالمسافات الآمنة داخل جميع الفصول.