الداخلية توجه مالكي السيارات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني
تمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة
كتب:
الوطن
01:05 م | الإثنين 20 يوليو 2020
تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى ، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص .
وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة ... تهيب الوزارة بمالكى المركبات بالآتى :
بالنسبه لمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة ، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى .
يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى .
وذلك خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020 ... يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .
عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .
بالنسبه لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى .. تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
هذا وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة .
يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.