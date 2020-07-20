الداخلية توجه مالكي السيارات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى ، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص .

وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة ... تهيب الوزارة بمالكى المركبات بالآتى :

بالنسبه لمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة ، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى .

يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى .

وذلك خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020 ... يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .

بالنسبه لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى .. تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

هذا وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة .

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.