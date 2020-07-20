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محمود مسلم

الداخلية توجه مالكي السيارات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني

تمهيداً  لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة

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الوطن
01:05 م | الإثنين 20 يوليو 2020
الداخلية توجه مالكي السيارات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى ، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط)  باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)  دون الحاجة للإنتظار  لموعد الفحص وتجديد التراخيص .

وفى إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة ... تهيب الوزارة بمالكى المركبات بالآتى :

بالنسبه لمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة ، حتى فى حال  عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى .

يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى .

وذلك خلال مهله زمنية مدتها  ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020  ... يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .

بالنسبه لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى .. تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

هذا وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة .

 يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.

 

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