رئيس وزراء فلسطين: عدم تراجع إسرائيل عن مخططات الضم يمثل تهديدا لقضيتنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن عدم تراجع إسرائيل رسميا عن مخططات الضم الإسرائيلي، يمثل استمرارا للتهديد الوجودي للقضية الفلسطينية.

وأضاف أشتيه، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أن الرئيس محمود عباس يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أوضح أنه لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض، أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أنه سيتم تقديم دفعة أخرى من المساعدات طبية تشمل طلبة الجامعات من أبناء المخيمات والأغوار الفلسطينية، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب "كورونا"، ومساعدة مالية لـ1400 محل تجاري في مدينة القدس.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 فلسطينيين من بيت لحم وجنين ورام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، واستولت على قطعة أثرية شرقا، كما اعتقلت أسيرين محررين عقب اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وفي رام الله، أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الجلزون واعتقل فتى آخر، كما هدمت آليات الاحتلال منزلا مأهولا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.