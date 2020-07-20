استرداد 164 ألف متر من أراضي الدولة ضمن الموجة 16بالغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، اليوم، من تنفيذ 193 قرار إزالة، واسترداد 164 ألف و237 مترًا، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء طارق راشد رحمي محافظ الغربية، تنفيذ 82 قرار إزالة بمساحة 3417 مترًا على أملاك الري، و111 إزالة لتعديات علي أراضي الأوقاف بمساحة 160 ألف و820 مترًا، وذلك بمركز المحلة الكبرى.

وأضاف المحافظ، أن أجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ 16 مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 2130 حالة، بواقع 740 تعديًا علي الأرأضي الزراعية بمساحة 38 فدانًا و15 قيراطًا و7 أسهم، وإزالة 676 مخالفة بناء بمساحة 85 ألف و624 مترًا، بجانب استرداد 196 ألف و382 مترًا حصيلة إزالة 714 تعديًا على أملاك الدولة.