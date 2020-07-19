وزيرة الصحة تحذر المواطنين: الإجراءات الاحترازية تساوي فرصة عمل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر اتخذت نظام المسح المستهدف في جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فلم يتم عمل مسحات سوى للحالات التي عليها أعراض، كون هناك وسائل أخرى للتعرف على مدى الإصابة بالفيروس سواء بالأشعة المقطعية أو التحاليل، ولكن معظم دول العالم كانت تقوم بعمل التحاليل الجماعية لمواطنيها.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "في الآخر إحنا تمسكنا نعمل المسح المستهدف، تمسكنا إحنا وكوريا الجنوبية واليابان بعمل إغلاق جزئي وبعض الدول الأخرى في نفس تعداد سكاننا تمسكوا يعملوا إغلاق تام".

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر اتخذت إجراءات الفتح بحذر واتخاذ الاحتياطات، "العالم كله اتعلم الدرس ده، إحنا اللي لازم في مواطنينا نحافظ على الإجراءات الاحترازية، لأنها تساوي فرص العمل، الاقتصاد لو خسر وظائف في وجود كساد عالمي مش هتتخلق فرص عمل جديدة بسهولة، كل واحد يحافظ على فرصة العمل اللي هو فيها باتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وتابعت: "ممكن تيجي منطقة ما أو محافظة ما وتزيد فيها الإصابات عشان الناس لم تهتم، الناس دي هتبقى عندها تحدي في فرص العمل والاقتصاد والاستثمار، العالم كله خد درس، على كل الناس تاخد بالها من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية يساوي فقدان فرص عمل، وفقدان فرص استثمارية".