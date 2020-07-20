دورات تدريبية بمجال الطاقة أونلاين 4 أسابيع للكوادر اليمنية في مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد العناني وزير الكهرباء والطاقة اليمني، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين مصر واليمن.

وأكّد شاكر، خلال اللقاء، عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأشار وزير الكهرباء، إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكّداً نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.

وأوضح شاكر، أنَّه تمّ خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وشدد شاكر، على استعداد القطاع التام لتقديم جميع المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التى يحتاجها الجانب اليمنى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، كما أن كل إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمني، إضافة الي دعم التشريعات والتنظيمات المختلفة خاصة في مجال الاستثمار وتنظيم مرفق الكهرباء، إضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الطاقة والتدريب وبدء دورات تدريبية أونلاين خلال 4 أسابيع.

بدوره، أشاد المهندس محمد العناني وزير الكهرباء والطاقة اليمني، بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها، معرباً عن سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعمار اليمن، خاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء حيث تواجه اليمن حاليًا تحديات كبيرة يتمّ العمل على تخطيها.

كما أثنى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات، معرباً عن رغبته في الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، تمّ الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على احتياجات الجانب اليمني والاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير منظومة الكهرباء باليمن.