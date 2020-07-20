بـ1.7 مليون جنيه.. جامعة سوهاج تنشئ أول أستوديو إعلامي متخصص

صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه جاري إنشاء أول استوديو إعلامي متخصص لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، على مساحة 83 متر مربع، وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه شاملة التنفيذ والأجهزة.

وأوضح "عزيز" أن الهدف من إنشاء الأستوديو إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة، والتدريب أيضًا على الإلقاء والصوتيات، والإخراج، وذلك تمهيدًا لإنشاء كلية الإعلام، وكذلك إنشاء شعبة الإذاعة والتلفزيون المتقدم بالقسم.

وأضافت الدكتور فاطمة الزهراء رئيس قسم الاعلام، والمشرف على الأستوديو، أنه تم تخصيص مساحة بالمبنى الإداري بكلية التربية الرياضية بالمقر الجديد للجامعة لإنشاء الاستديو، حيث تم الإنتهاء من حوالي 95% من أعمال العزل والتبطين للحوائط، مشيرة إلى أن الأستوديو يتكون من ثلاثة غرف، الأولى لأستوديو التليفزيون بمساحة 38 مترًا مربعًا، والثانية غرفة الإذاعة وكنترول التليفزيون بمساحة 20 مترًا مربعًا، إضافة إلى غرفة تحكم مساحتها 19 مترًا مربعًا.

وأوضحت أن الاستوديو سيخدم برنامج الإعلام الرقمي، والذي تم الانتهاء من مراجعته من قبل لجنة شؤون الطلاب بالإدارة المركزية بالجامعة.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية، والدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات، أنه جاري إنشاء منظومة الكاميرات والتسجيل الرقمي وتطوير البنية التحتية، لزيادة القدرة التخزينية للخوادم بما يواكب العملية التعليمية الحديثة والنظم الإلكترونية، والتي من شأنها المساهمة في رفع وتحسين المنظومة الرقمية بالجامعة.