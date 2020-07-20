وزير التعليم: أياد خارجية كانت تسعى لإفشال منظومة امتحانات الثانوية

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن منظومة امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، فذكر أن هناك جهات كثيرة شاركت في إخراج منظومة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بشكل جيد للغاية، وهي تستحق الشكر والتقدير، "إحنا من قبل الامتحانات بشهرين ونرى معارضة مقننة لإفشال هذه الامتحانات، وكان فيها أيادي خارجية وداخلية تبعث القلق في نفوس الكثيرين، ولكن الدولة نجحت ككل في عقد الامتحانات بشكل يسير".

وزير التعليم: 20 طالبا في الفصل فقط

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه كان هناك تقدير موقف واضح جدا في منظومة الامتحانات، وتم دراسته في مجلس الوزراء، والاستعانة بالجهات السيادية والوزارات، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في تأمين منظومة الامتحانات، "عملت دور كبير جدًا بالتنسيق مع باقي الاجهزة السيادية".

وتابع: "دي منظومة اتصرف عليها أرقام كتيرة جدا، اللي يمتحنوا 680 ألف طالب في الثانوية العامة، ويخدمهم حوالي 400 ألف من الإداريين والمراقبين والموظفين من كل شكل ونوع، وكمان بالتوازي مع التعليم الفني، فيه 770 ألف مسمعناش عنهم حاجة".

وأكد وزير التربية والتعليم، إنه كان هناك اجتماع نظمته المنظمة العالمية للاقتصاد والتنمية مع البنك الدولي بالتعاون مع جامعة هارفارد، أثنوا فيه على مصر ثناءًا كبيرًا، وكان عنوان الندوة العالمية "الدروس المستفادة من تجربة مصر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد"، حيث أشادوا بمنظومة التعليم في مصر بالتزامن مع الجائحة.

شوقي: مصر قد تكون الوحيدة التي أجرت امتحانات لكل الطلاب في زمن كورونا

وأضاف "شوقي"، أن مصر تُعد من الدول النادرة جدًا أو القليلة جدًا إن لم تكن الوحيدة التي استطاعت إجراء امتحانات لكل الطلاب في جميع الأعمار، واستكملت عامها الدراسي مع تقييم جميع الطلاب سواء طلاب الصف الثالث الابتدائي أو حتى الثالث الثانوي.

وتابع: "علمي علوم وأدبي خلصوا النهاردة، علمي رياضة عندهم أخر امتحان لهم الثلاثاء، وبكده يكون الـ 12 سنة قبل التعليم الجامعي تم تقييمها بالكامل، قدمنا فكرة الأبحاث وفكرة الامتحانات من المنزل وفكرة الامتحانات الإلكترونية وفكرة الامتحانات في اللجان كل ده اتعمل في السنة دي".

وأكد أنه تم التعامل مع كل طلاب مصر سواء في الداخل أو الخارج، وتقييمهم واختبارهم بأساليب مختلفة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "كده نقدر نقول مسبناش طالب مصري واحد مقدمناش له الخدمة أو ضاعت عليه السنة".

وعن نجاح منظومة الامتحانات، "هي مشيت الحقيقة بشكل جيد جدًا، ربنا كان كريم معانا جدا جدا، صحيح حصل جهد كبير في التحضير بدقة شديدة جدا، وتفاصيل لا تخطر على بال أحد، سواء بقى من عصيان إلكترونية وبوابات تعقيم، كل ده كان يتشحن ويروح كل نقطة في مصر على مدار الشهر ونصف اللي فاتوا".

وزير التعليم: حوافز بمخصصات كبيرة للقائمين على نجاح منظومة الامتحانات

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة قدرت جهود المعلمين والإداريين الذين اشتركوا في العملية الامتحاناتية، ووفرت لهم حوافز بمخصصات كبيرة، ومكافآت أيضًا لمديرين ووكلاء المديريات والمسؤولين عن تطوير التكنولوجيا والتابلت، "بقالنا كام سنة بنقول أننا فخورين بالعاملين بالوزارة جدًا، احنا بنشتغل بطريقة منهجية، بس نفسي الناس تثق في قدرة الدولة المصرية".

وتابع: "عدد المشروعات التي تسلمتهم الوزارة من الطلاب وصلوا لـ 15 مليون مشروع، واستلمنهم وصححناهم، وعملنا امتحانات إلكترونية للطلاب في المنازل وكان أكبر عدد يتم امتحانه إلكترونيا في العالم، الوزارة اللي تستطيع التعامل مع هذا العدد من الطلاب وكل واحد على حدة يبقى فيه قدرة كبيرة لديها على العمل بالشكل ده، نفسي ميتكررش بقى الشك في قدرات الوزارة، ونكافئ كل الناس اللي ذكرتهم، دول جيوش".

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن سبب تمسك الوزارة بعقد الامتحانات الثانوية العامة في موعدها وعدم تأجيلها كما كان يُطالب بعض الطلاب وأولياء الأمور، قائلًا: "التعليم الفني والدبلومات الفنية حتى الآن لم ينتهوا من الامتحانات، بل الامتحانات بتاعتهم التحريرية هتبتدي وتنتهي يوم 13 اغسطس".

طارق شوقي: لو سمعنا كلام الطلاب وأجلنا الامتحانات كان ضاع عليهم السنة

وأضاف "شوقي"، أنه لا يجب أن ننسى أن هناك دور ثاني لطلاب الشهادة الثانوية سيبدأ يوم 22 أغسطس، وسيتم الانتهاء منه 2 سبتمبر، فضلًا عن تحديد مواعيد التنسيق والتقدم للجامعات، وغيرها من الأشياء التي تأخذ بعض الوقت.

وتابع :" اللي كانوا بيطالبوا بالتأجيل مش كانوا حاسبين الأرقام، مش حاسبين إن ده هيحصل، ولو كنا سمعنا كلامهم كانت السنة ضاعت عليهم، السنة اللي جاية احنا نبتدي 17 أكتوبر، بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات اللي هيجتمع يوم الثلاثاء إن شاء الله ننسق مع بعض وبينا احنا الأثنين وبين الازهر في مسألة بداية السنة الدراسية".

شوقي: حضور طلاب الثانوية في العام الجديد يومين فقط مش كلام نهائي

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح السنة الجديدة في منظومة التعليم، فذكر أنها محور حديث العالم، "عندنا وإحنا بنصمم شكل العام الدراسي الجديد لم يتبلور بعد بالكامل، بس فيه أدوات كثيرة جدا هنستخدمها"، موضحًا أن الوزارة ستضطر لاستخدام نموذج من التعليم المدمج، "اللي هو فيه جزء وجهًا لوجه وفيه جزء لاستخدام التعليم عن بعد، وده لا ينطبق على كل الأعمار".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "من كي جي 1 لحد 3 ابتدائي لازم يحضروا كل يوم، لأنهم في حاجة إلى التعامل مع المدرس، ولا يجب التعليم عن بعد مع هذه السنوات"، بينما الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وكذلك طلاب الإعدادي والثانوي من الممكن التعامل مع هذه المجموعة بأشكال تناسب فئتهم العمرية.

وتابع: "الطلبة اللي في ثانوي دول مجموعة عندهم أدوات زي التابلت، وكل طلبة فصولهم مجهزة، وأكبر سنًا وعندهم مراجع وكده، حضورهم سيكون أقل كتير ممكن يبقى يومين في الأسبوع، بس ده مش كلام نهائي، الإعدادي هيحضر بعض الأيام، وباقي الحاجات هياخدها من البيت، بس ده عاوز شوية إجراءات، ورابعة وسادسة هيحضروا معظم الأسبوع ممكن ينقصهم يوم واحد".

وواصل: "مش عاوزين فصل يزيد فيه عدد الطلبة عن المسافات الآمنة، أيًا كان كثافته السابقة، دي مسألة رياضية، بنوزع الطلبة على الفراغات اللي موجودة في المدرسة والأيام، بشكل يختلف من مدرسة لمدرسة، لأن كل مدرسة الجغرافيا بتاعتها مختلفة، ممكن تبقى مدرسة ابتدائي وبس أو ابتدائي وإعدادي، دي مسألة صعبة جدًا، اللي بتعمله الوزارة دلوقتي عملية ضخمة جدا، على مستوى 60 ألف مدرسة، نحاول نعيد توزيع الولاد والحصص والفراغات ونخرج نتيجة أن مفيش أي فصل أكثر من 20 طالبا أيًا كانت الكثافة السابقة".

شوقي: استثناء المدارس الدولية من خطة تقليل كثافة الطلاب بالعام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه تحدث مع مجلس الوزراء بشأن كثافة الطلاب في المدراس، وخطة الوزارة من أجل وصول عدد الطلاب في الفصل الواحد لـ 20 طالبا فقط، مهما كانت كثافته السابقة، كما أنه تم عرض ذلك الخطة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي رأى أن هذا يُعد حلا للمستقبل.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أوجبت الحاجة لهذا الأمر الآن، وهذا الأمر سيوفر الكثير سواء اختفاء التزاحم بين الطلاب أو مسألة عجز المعلمين، "عاكفين على العملية دي وعملية توزيع الطلاب على الفصول".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تلك الخطة ستطبق على الغالبية العظمى من المدراس والتي تشمل المدارس الحكومية والخاصة والتجربية والرسمية لغات، ولن تطبق على المدارس الدولية، حيث إن هذه المدارس لها منهج آخر وامتحانات أخرى، ولكن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعطاء الضوابط لها، وإعطاء لها مرونة في تنفيذه، " نقولهم شوفوا هتوزعوا الأيام إزاي عندكم والفترات".

وتابع: "المدارس الدولية مختلفين في المنهج وفي توزيع الجدول، عدد المدراس الدولية في مصر ما بين 300 إلى 400 مدرسة يعني ليس بالعدد الكبير بس المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والرسمية لغات نعمل معاها دلوقتي نظام التوزيع".

وزير التعليم: سنبدأ في إنشاء مكتبات ودروس إلكترونية لكل الأعمار

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على ضرورة توافر محتوي رقمي الأيام المقبلة للطلاب خلال الفترة التي سيتلقون فيها التعليم عن بعد، موضحا: "لازم يبقى عند الطلاب أدوات للوصول إلى هذا المحتوى، ونفكر في عمل مكتبات ودروس إلكترونية ونعمل كتب تفاعلية"، مؤكدا أن هناك جهدا هائلا تعمل الوزارة عليه في الأيام الحالية.

وأضاف "شوقي"، أنه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة لن تكون هناك إجازة في الوزارة، ولكن سيتم العمل على بناء كتب تفاعلية ومكتبات إلكترونية لكل السنوات والأعمار، "دي حاجة مهتمين بيها جدًا، وجت لنا تكليف نعمل ده لكل السنوات".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستقوم بهذا الأمر، من أجل أن يكون لمصر مكتبة إلكترونية تستطيع استخدامها في السنوات القادمة، فهناك إنجازات كثيرة تحدث استعدادًا للعام الدراسي الجديد.