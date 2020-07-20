الأربعاء.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة
كتب:
وائل فايز
05:27 م | الإثنين 20 يوليو 2020
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق منشية البكري ومنشية الصدر والحرس الجمهوري والقوات الجوية والسكرتارية ودار الهيئة الهندسية ودار القوات الجوية لمدة 16 ساعة، وذلك اعتبارًا من صباح الأربعاء المقبل حتى الساعة الثانية من اليوم التالي.
وأرجعت الشركة قطع المياه إلى تنفيذ أعمال كباري بمنطقة جسر السويس، ما يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكبارى.
وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، مؤكدة توفير سيارات المياه بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125).