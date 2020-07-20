الأربعاء.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق منشية البكري ومنشية الصدر والحرس الجمهوري والقوات الجوية والسكرتارية ودار الهيئة الهندسية ودار القوات الجوية لمدة 16 ساعة، وذلك اعتبارًا من صباح الأربعاء المقبل حتى الساعة الثانية من اليوم التالي.

وأرجعت الشركة قطع المياه إلى تنفيذ أعمال كباري بمنطقة جسر السويس، ما يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكبارى.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، مؤكدة توفير سيارات المياه بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125).