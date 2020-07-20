"الصحة" توضح سبب انخفاض إصابات كورونا: الناس ملتزمة بالتباعد والكمامة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنَّ شيئًا لم يتغير على مستوى إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا منذ اليوم الأول وإلى الآن، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات اليومية والوفيات قلت.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "بعد شهر من العيد كان هناك إقبالًا كبيرًا على المستشفيات من قبل مصابي كورونا وخاصة في القاهرة والجيزة، وهذا الأمر تغير بشكل كبير".

وتابع: "هذا الانخفاض جاء بسبب حرص المواطنين بنسبة كبيرة، على ارتداء الكمامات وتفعيل التباعد الاجتماعي".