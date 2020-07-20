إزالة برج مخالف من 12 طابقا بشبرا الخيمة

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة إزالة برج سكني مخالف بدون ترخيص على مساحة 110 أمتار، مكون من أرضي و11 طابق علوي، ومخالف للشروط الهندسية وخطوط التنظيم، بشارع جمال عبد الناصر بمدينة التعاون بحي غرب شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون، وحذر كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده.

وشدد "الهجان"، على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.