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"وزيري" يمكن عرض الشواهد الزخرفية من "مقابر المماليك" في المتاحف

كتب:

محمد عزالدين
10:25 م | الإثنين 20 يوليو 2020
الدكتور مصطفى الوزيري

الدكتور مصطفى الوزيري

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه شكل لجنة من الآثار لفحص شواهد المقابر الموجودة بالمماليك للبت في أثريتها من عدمه، مؤكدا أن ما تمت إزالته من مقابر المماليك ليست مسجلة في وزارة الآثار كأثر، موضحا أنها جميعها ملكية خاصة.

وأضاف "وزيري"، خلال برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن "محور الفردوس" مقرر إقامته بعيدا عن الآثار الإسلامية، موضحا أن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية لتتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

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