خالد أبو بكر يطالب البرلمان بتفويض الرئيس لدعم الليبيين

طالب خالد أبو بكر، مجلس النواب المصري، بعقد جلسة طارئة وعلنية واضحة لمنح كل الصلاحيات، وتفويض رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الحدود المصرية الغربية.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "اتخيل أن يكون هاك في أول جلسة للبرلمان المصري، تأييد مطلق للقيادة السياسية، باتخاذ ما تراه من إجراءات في أي توقيت لحماية الجبهة المصرية الغربية، واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة، لدعم الشعب الليبى وحماية الحدود الغربية".

وأكد أبو بكر، أن مصر لن تقف صامتة، إذا حدث أي اعتداء على سيرت أو الجفرة، ومصر لا يمكن أن لا تلبي نداء البرلمان والقبائل العربية الليبية، مضيفًا: "ربما تشهد ليبيا خلال الساعات المقبلة، نوع من الاشتباكات، كما أكد متحدث الجيش الليبي".