هكذا تناولت الصحف الإسرائيلية زيارة شكري لـ"رام الله"

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم، بزيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رام الله حيث التقى بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقال موقع آي 24 الإسرائيلي إن "مصر تسعى إلى إيجاد الإطار المناسب لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين"، مشيرًا إلى لقاء شكري وأبو مازن في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث بحثا سبل استئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين، لافتة إلى تأكيد شكري رفض مصر لخطط الضم الإسرائيلية.

كما تناولت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية اللقاء قائلة إن شكري أعرب عن تأييده للحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي قالت فيه القناة السابعة الإسرائيلية، إنه خلال اللقاء كانت هناك محاولة مصرية لرفع المقاطعة الفلسطينية للولايات المتحدة الأمريكية وإجراء محادثات بين الطرفين.

وأجرى سامح شكري وزير الخارجية، زيارة إلى رام الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاء منفرد، انضم إليه أعضاء وفدي الجانبين.

واستضاف الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية والوفد المرافق له على مائدة غداء، حيث تم استكمال المباحثات المُفصّلة بشأن القضية الفلسطينية وسبل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

ونقل شكري، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى "عباس"، معبرًا عن دعم مصر للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر أي قرارات أو خطوات أحادية بما فيها ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وبحث شكري، خلال زيارته إلى رام الله، الخطوات والأساليب المتاحة لكي يكون ممكناً الحديث عن استئناف جهود السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعروفة والمبادرة العربية للسلام، وذلك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تسوية القضية التاريخية الرئيسية في المنطقة تحقيقاً لاستقرارها وللعدالة بين شعوبها لكي تتمكن من الحياة في ظل ظروف تسمح بالتنمية وبالتوصل إلى الرفاهية التي تتطلع إليها جميع الشعوب.

بدوره، أعرب الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي يتلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ولإيفاده شكري، وكذا لجهود القيادة المصرية الصادقة ومساعيها لدعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيداً بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها والدفاع عن المصالح والحقوق العربية.